violación del acuerdo suscrito el 1º de junio de 2020 entre el equipo técnico de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Ministerio de Salud de Nicolás, para la ejecución del plan de “Respuesta a la Epidemia de covid-19 en Venezuela”, por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Pizarro explica que el plan incluía la compra de pruebas rápidas para diagnóstico y que el 1º de octubre de 2020 la OPS adquirió 10 equipos para analizarlas y 340.000 cartuchos para la detección. Además, el proveedor incluyó 18 equipos de análisis más. Todos los equipos y las pruebas se distribuirían en 27 hospitales centinelas regionales, porque la OMS demanda que esos equipos sirvan a los centros de salud con mayor rotación de pacientes, pero el régimen tomó la decisión unilateral de llevar solo algunos equipos a entes con baja afluencia de casos covid-19, la mayoría del material ni siquiera se ha usado y no se responde por él. Con esas acciones violan el acuerdo, condenan a los equipos a un mal uso y perjudican cada día a los pacientes que necesitan estos insumos. Hay muestras que aún deben recorrer todo el país para llegar a un laboratorio, cuando las toman.





Pizarro relata en el comunicado que el equipo técnico de la AN 2105 fue informado por vía telefónica del cambio y lo calificó como inconsulto, porque tan importante como descentralizar las pruebas, era atender a los estados del país más afectados, una calificación posible cuando se hacen los diagnósticos adecuados. Al hacerlo a su modo, el chavismo obtuvo “absoluto control sobre los resultados y la posibilidad de manipulación de la data”, un hecho comprobable en la denuncia que adelantó la agencia Bloomberg sobre el uso de apenas 1% de las 340.000 pruebas de antígenos disponibles en el país gracias a este acuerdo con la OPS. Pizarro hizo un llamado a la comunidad internacional para sumarse a la denuncia y la procura de que los equipos, pruebas e insumos sean usados de forma eficiente. El comunicado cierra pidiendo que, a pesar de la violación de Nicolás, el acuerdo se mantenga para que “Venezuela pueda tener acceso despolitizado y real a la asistencia que requiere y a la vacuna contra la covid-19 bajo el mecanismo Covax”. Sí, porque ahora hay que pensar en las vacunas con este fracaso de las pruebas a cuestas.





Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, exigió este viernes al parlamento de Nicolás plantear reformas urgentes a un grupo de leyes para hacerlas más simples y funcionales. Durante el acto por el inicio de las las actividades judiciales, Moreno dijo que el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley contra la Corrupción y las leyes especiales inherentes a la lucha contra el terrorismo, “deben revisarse y reformarse. Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y que no se convierta en una red enmarañada de recursos en la que quede inmerso el derecho”, expresó, como si el chavismo no llevara 22 años en el poder. Sin explicar cómo, ni con cuánto presupuesto lo hará, Moreno dijo que el TSJ debe adaptar los procedimientos judiciales a la tecnología disponible para mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir con la celeridad procesal y erradicar el burocratismo judicial. Después de tantas materias pendientes teniendo todo el poder, ninguna reforma sería tan urgente como cambiar de administración.





Justo cuando celebró la creación de una comisión especial para el diálogo, Maikel Moreno puso al TSJ a la orden para que no haya impunidad “para los que tanto daño le han hecho a esta patria”. Como debía dejar en claro a quiénes se refería, acusó (sin pruebas) a los diputados electos en 2015 de apropiarse de los recursos económicos del país, de bloquear las operaciones de Pdvsa y de entregar Citgo a Estados Unidos. Por eso amenazó con que: “Encontrarán en cada juez un árbitro imparcial, pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones”, enfatizó. Añadió que darán respuesta al pueblo que “demanda acciones ejemplarizantes para los traidores de la patria. Pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia”. Es decir, Maikel Moreno, al igual que Jorge Rodríguez, no cree en el diálogo, ni quiere un diálogo real. Quiere fingir uno solo con los actores que le sirvan al chavismo mientras “castiga” a la oposición real. Nicolás, presente en el acto, se atrevió a decir que Venezuela tiene un “poderoso sistema judicial bien ganado, articulado y fuerte” que ha preservado las instituciones democráticas, la independencia, la paz, y además, logró supuestamente contener la pretensión de instalar un Estado paralelo.





Once días después de su arbitraria e injusta detención, los cinco trabajadores de la ONG Azul Positivo presentaron síntomas de covid-19. Los familiares de estos trabajadores humanitarios pudieron llevarles algunos medicamentos pero su salud estará severamente comprometida dentro de un centro de reclusión. El infectólogo Julio Castro alertó que un paciente con covid-19 en un centro de detención es una emergencia: “Deben trasladarlos ya mismo a un centro asistencial. La evolución de la enfermedad pasa a ser una responsabilidad del Estado, del sistema judicial”, dijo. Esta noche, la abogada del equipo de Azul Positivo, Lisseth Mogollón, explicó que la juez Yesiré Rincón Pertuz, a cargo del Tribunal 4to de Control no volvió a despachar en la semana, por lo que ni siquiera ha leído la apelación introducida el pasado 18 de enero, ergo, no la ha remitido a la corte de apelaciones. Mientras tanto los trabajadores humanitarios empeoran su salud y algunos tienen condiciones previas que ameritan atención. Mogollón detalló que “es un procedimiento con innumerables irregularidades que conlleva a una detención arbitraria, las acciones son desproporcionadas y nuestra exigencia es la libertad plena e inmediata de nuestros miembros”. Pero Nicolás dijo que tiene un “poderoso sistema judicial”.





- Médicos Unidos Venezuela reportó este viernes que hasta el 21 de enero acumularon datos de 10 nuevos fallecimientos de personal de salud con criterios para covid-19, lo que eleva su total a 326 trabajadores sanitarios, mientras que el régimen reconoce 1.129 fallecidos en total desde que comenzó la pandemia en marzo. Manifestaron su alarma ante el aumento y la aceleración de fallecimientos durante el mes de enero.

- El presidente Juan Guaidó acompañó una protesta ciudadana en el municipio Baruta en rechazo a las fallas en los servicios públicos: “El reto es transformar esto en la lucha reivindicativa, por los servicios, por los salarios, en la lucha por la libertad. Ese es el reto que tenemos a corto plazo. Somos mayoría, no estamos solos”, dijo el dirigente opositor a los ciudadanos.

- India espera poder diversificar sus proveedores de petróleo bajo la nueva administración estadounidense de Joe Biden, que podría relajar las restricciones a las exportaciones de petróleo de Irán y Venezuela, dijo el ministro de Petróleo de India, Dharmendra Pradhan, a Bloomberg TV en una entrevista. Reliance Industries, el mayor propietario de refinerías de India, dejó de comprar petróleo venezolano en junio del año pasado.





- El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio.

- El expresidente brasileño Luiz Ignacio Lula da Silva escribió que los países que consideran a Juan Guaidó como presidente interino deben reconocer a Nicolás como único y legítimo presidente: “El pueblo de Venezuela, y solamente él, puede juzgar al gobierno venezolano”, escribió. Cómplice.

- Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores, pidió a la presidencia interina revelar los resultados de los informes sobre protección de activos en el exterior para demostrar transparencia. Alertó que en los próximos días el parlamento de Nicolás iniciará una ola de falsas acusaciones por presunta corrupción a los diputados de la AN 2015. Aquí hay varios documentos de esos informes:

1. https://pdvsa-adhoc.com/Presentacion_2020_PDVSA_ad_hoc.pdf

2. https://www.asambleanacionalvenezuela.org/transparencia/documentos

3. https://www.pdvholding.com/files/PDVHShareholderReportES.pdf





El gobierno de República Dominicana decidió normalizar el estatus migratorio de inmigrantes venezolanos sin papeles, al otorgarles la categoría de “no residentes”, según confirmó el Ministerio de Interior este viernes. La resolución establece que serán considerados no residentes todos los que hayan ingresado de manera regular entre enero de 2014 y marzo de 2020. La medida se extenderá a los hijos de los migrantes.